Система ПВО Минобороны уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 01:05 мэр Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили 9 БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

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