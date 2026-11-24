ПВО Минобороны сбила девять БПЛА на подлете к столице
Мэр Собянин: силы ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву
Система ПВО Минобороны уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 01:05 мэр Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили 9 БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.
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