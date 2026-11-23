В Новгородской области поисковики обнаружили останки и два солдатских медальона, один из которых спустя 84 года помог установить личность бойца и передать весточку его родственникам, об этом сообщает издание со ссылкой на Lenta.ru и Совет тюменского отделения «Поискового движения России». Находка была сделана в ячейке, превратившейся после Великой Отечественной войны в заполненную водой яму.

Внутри одного из эбонитовых пеналов сохранилась записка с данными на Аркадия Багаева 1921 года рождения — уроженца Тюменской области, призванного на фронт в 1941 году Киселевским районным военным комиссариатом. Второй медальон сильно пострадал за десятилетия в земле, но специалистам удалось прочитать данные и второго красноармейца — им оказался Николай Изотов 1922 года рождения, также призванный в начале войны Киселевским РВК.

Поиски родственников и расхождения в «Книге Памяти»

По данным «Книги Памяти», Аркадий Багаев и Николай Изотов значились без вести пропавшими в разные годы — в 1942 и 1943 годах. В сообщении поисковиков отмечается, что теперь установлено: оба земляка приняли свой последний бой вместе.

Родственников Аркадия Багаева удалось разыскать, и сведения о солдате дошли до семьи; его племянница рассказала, что близкие ждали его возвращения даже после окончания войны. Поиски родных Николая Изотова продолжаются.

Ранее также приводился случай, когда данные о красноармейце 1942 года Михаиле Пелине удалось восстановить по фрагментам паспорта, сохранившимся внутри миниатюрной иконы Николая Чудотворца.