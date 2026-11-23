Под собором Святой Софии в Стамбуле специалисты исследовали сеть древних подземных коммуникаций общей протяженностью 420 метров , об этом сообщает издание со ссылкой на Daily Sabah . В ходе работ археологи выявили девять тоннелей и шесть подземных камер , отдельные из которых могут относиться еще к эпохе Римской империи.

Особое внимание ученых привлекли направления и состояние обнаруженных сооружений:

один из тоннелей тянется в сторону Цистерны Базилика — известного подземного водохранилища Стамбула; исследователи установили его траекторию, однако дальнейшее продвижение по ходу пока приостановлено;

еще один подземный коридор сначала идет на север, после чего поворачивает на запад;

внутри некоторых помещений до сих пор течет вода — специалисты выясняют, поступает ли она из природного источника или связана с древней водопроводной системой, которая могла задействовать акведук Валента.

Ход раскопок, датировка и планы по открытию для туристов

Масштабные исследования под комплексом Айя-Софии ведутся около двух лет. За это время рабочие и археологи извлекли порядка трех тысяч тонн грунта, ила и строительных обломков, постепенно восстанавливая первоначальный облик помещений, которые были полностью засыпаны после обрушения сводов.

Член научного совета Айя-Софии Ахмет Гюлеч пояснил, что часть подземных конструкций могла быть возведена еще в римский период, а затем их неоднократно перестраивали и использовали в разные исторические эпохи. Для определения точного возраста и назначения камер специалисты проводят лабораторный анализ образцов строительных материалов.

В дальнейшем часть подземелий рассматривают для открытия туристических маршрутов, однако перед этим необходимо укрепить своды, завершить научные изыскания и гарантировать безопасность посетителей. Окончательного решения о допуске туристов пока не принято.