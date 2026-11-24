Сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве завершен. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает Агентство городских новостей « Москва ».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, по прогнозам синоптиков, в столице ожидаются снегопады и похолодание, поэтому в целях безопасности сезон проката закрыли.

В Дептрансе отметили, что самокаты и велосипеды на парковках уже недоступны для аренды: операторы постепенно увозят их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

Ликсутов добавил, что в этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы: в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью — чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы готовятся к усиленному режиму работы из-за непогоды.