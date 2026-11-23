Максимальная нагрузка на школьников варьируется от трех уроков в день у первоклассников до семи уроков в день у учеников 7–11-х классов. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ, с которым ознакомилось РИА Новости .

Согласно документу, образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов не должен превышать четырех уроков, и один раз в неделю допустимо пять уроков за счет урока физической культуры.

В документе уточняется, что для обучающихся вторых-четвертых классов предусмотрено не более пяти уроков и один раз в неделю шесть — за счет урока физкультуры. Для учеников пятых-шестых классов допустимо не более шести уроков, для обучающихся 7–11-х классов — не более семи.

Кроме того, расписание уроков должно быть составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, а также шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

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