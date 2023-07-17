Администрация Пятигорска понесла ответственность за укус ребенка бродячей собакой

В Пятигорске местная администрация по решению суда выплатила семье пострадавшей девочке от укуса бродячей собаки десять тысяч рублей.

На несовершеннолетнюю девочку напала собака. Ребенок получил множество укусов, вследствие чего была оказана медицинская помощь, сообщает newstracker.ru. Также девочке был назначен длительный курс лечения.

Прокурор направил в суд иск с предложением обязать местную власть выплатить семье девочке деньги за моральный ущерб, который был оценен в сумму размером десять тысяч рублей. Суд удовлетворил просьбу. Администрация Пятигорска уже выполнила требование судьи.

Укус любого животного для человека опасен занесением различных инфекционных заболеваний. После укуса медики рекомендуют делать прививку от бешенства и контролировать сроки вакцинирования от столбняка.