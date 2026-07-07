Собянин сообщил об уничтожении 18 БПЛА на подлете к Москве
Мэр Москвы Собянин: силы ПВО сбили 21 беспилотник рядом с Москвой
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 18 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы в ночь на 7 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Восемнадцать беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территорию и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
UPD 04:47 Еще три БПЛА сбиты на подлете к столичному региону, сообщил Собянин.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступала.
Ранее сообщалось, что в Курске сбитые БПЛА повредили частные дома и техэтаж высотки.