Собянин сообщил об уничтожении 18 БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 18 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы в ночь на 7 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Восемнадцать беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территорию и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

UPD 04:47 Еще три БПЛА сбиты на подлете к столичному региону, сообщил Собянин.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступала.

Ранее сообщалось, что в Курске сбитые БПЛА повредили частные дома и техэтаж высотки.