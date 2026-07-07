Столица Украины вошла в число наименее комфортных городов мира

Британский журнал Economist включил Киев в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. В новом рейтинге украинская столица заняла 166-е место из 173, ухудшив прошлогодний результат на одну позицию, пишет Лента.ру .

По сравнению с прошлым годом украинская столица потеряла одну позицию: в рейтинге 2025 года Киев находился на 165-й строчке. В опубликованном списке город оказался ниже столицы Зимбабве — Хараре.

Первое место второй год подряд занял Копенгаген. В конце рейтинга расположились Дамаск, Триполи и Дакка.

При составлении списка эксперты оценивают города по нескольким ключевым критериям. Среди них — уровень здравоохранения, качество образования, состояние инфраструктуры, культурная среда, экология, а также общая стабильность.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве температура поднимется до +27 градусов.