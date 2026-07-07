По данным статистики, которые проанализировало РИА Новости , самыми быстрыми темпами в апреле росли зарплаты у фотографов — их доходы увеличились в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым высоким показателем среди всех профессиональных групп.

Также заметный рост зафиксирован у переводчиков: их заработки выросли на 55%, а у сотрудников негосударственных пенсионных фондов — на 50%. Зарплаты специалистов, занятых копированием записанных носителей информации, увеличились на 47%, а у дизайнеров — на 45%.

В десятку лидеров по темпам роста вошли также юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающей сферы (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и работники перестраховочных компаний (+39%).

Для сравнения: среднемесячная зарплата в апреле по России составила 109,1 тысячи рублей, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 97,4 тысячи рублей. Рост в среднем по стране составил около 12%. Данные приведены до вычета налогов и включают премии, а также учитывают доходы всех категорий работников, в том числе с высокими заработками.

Ранее сообщалось, что врачи и медсестры перерабатывают почти 40% сверх нормы.