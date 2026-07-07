Цифровизация поликлиник: новые правила записи вступили в силу с 1 июля

С 1 июля 2026 года в государственных поликлиниках начали действовать новые правила работы, направленные на цифровизацию плановых обращений и сокращение очередей. Об этом пишет « Царьград ».

Запись на прием теперь осуществляется преимущественно через цифровые сервисы и информационные киоски в самих учреждениях. Если свободных талонов нет, пациента автоматически добавляют в электронный лист ожидания. Система отслеживает отмененные визиты и освободившиеся окна, после чего присылает уведомление с предложением записаться.

Запись к узким специалистам — кардиологу, неврологу, эндокринологу и другим — теперь ограничена. В большинстве случаев сначала необходимо попасть к участковому терапевту, который решит, требуется ли направление к профильному врачу. Исключение сделали для пациентов, состоящих на диспансерном учете по хроническим заболеваниям, а также для тех, у кого уже есть действующее направление.

Регистратуры переориентированы на экстренные обращения, помощь пожилым людям и тем, кто не пользуется цифровыми сервисами. Основная масса плановых записей теперь оформляется онлайн.

Часть справок, больничных и выписок можно получить дистанционно через личные кабинеты. В перечень вошли, например, выписка из амбулаторной карты, справка о прививках и заключение для занятий спортом.

В поликлиниках введено временное зонирование приема: утренние часы с 8:00 отданы пациентам с острых симптомов — температурой, острой болью, резким ухудшением состояния. Днем и вечером врачи принимают по предварительной записи, проводят диспансеризацию и плановое наблюдение.

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