В России предложили изменить правила поступления в вузы

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением изменить порядок учета ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) при поступлении в вузы. Копия документа оказалась в распоряжении « Известий ».

Суть инициативы, как пояснил парламентарий, заключается в том, чтобы предоставить абитуриентам право выбора формы вступительных испытаний: поступать либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза. При этом он подчеркнул, что одновременная сдача двух форм по одному предмету недопустима.

По словам Аксененко, действующая система, обязывающая выпускников сдавать и ЕГЭ, и ДВИ, создает неравные условия для поступающих. Подготовка к дополнительным испытаниям требует времени, денег и доступа к специализированным ресурсам, что особенно тяжело для абитуриентов из удаленных регионов и семей с невысоким доходом.

Он также отметил, что ДВИ по тем же предметам, что и ЕГЭ, по сути, дублируют проверку одних и тех же знаний, но при этом не повышают объективность отбора, а лишь увеличивают административную и психологическую нагрузку на выпускников. По мнению автора обращения, новая модель должна сделать конкурс более прозрачным и справедливым, а также снизить давление на школьников в период приемной кампании.

Ранее сообщалось, что стобалльников стало вдвое больше, чем в прошлом году.