ДТП в Южно-Сахалинске: легковушка сбила семилетнего мальчика во дворе жилого дома
В Южно-Сахалинске семилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Науки
Семилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, произошедшего вечером 6 июля во дворе жилого дома на улице Науки в Южно-Сахалинске. По предварительной информации Госавтоинспекции, ребенок неожиданно выехал из-за припаркованного автомобиля на средстве индивидуальной мобильности и оказался на пути легкового автомобиля.
По предварительным данным, 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla Axio, двигалась в западном направлении. В этот момент из-за припаркованного автомобиля на средстве индивидуальной мобильности неожиданно выехал семилетний мальчик. В результате произошло столкновение.
Ребенок получил телесные повреждения. Ему потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По факту аварии проводится проверка.
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