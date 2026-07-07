ДТП в Южно-Сахалинске: легковушка сбила семилетнего мальчика во дворе жилого дома

Семилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, произошедшего вечером 6 июля во дворе жилого дома на улице Науки в Южно-Сахалинске. По предварительной информации Госавтоинспекции, ребенок неожиданно выехал из-за припаркованного автомобиля на средстве индивидуальной мобильности и оказался на пути легкового автомобиля.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla Axio, двигалась в западном направлении. В этот момент из-за припаркованного автомобиля на средстве индивидуальной мобильности неожиданно выехал семилетний мальчик. В результате произошло столкновение.

Ребенок получил телесные повреждения. Ему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

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