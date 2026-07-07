Белгород и область подверглись массированной ракетной атаке ВСУ

В ночь на 7 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, пишет Дзен. Канал « Life ».

По его словам, большая часть снарядов была сбита средствами противовоздушной обороны. Однако попадания зафиксированы по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно, жертв нет, но в селе Беловское трое человек пострадали — им оказывают медицинскую помощь.

В селе Пушкарное загорелась надворная постройка, на месте работают сотрудники МЧС. В самом Белгороде также произошло возгорание на одном из объектов — пожарные расчеты уже на месте. Кроме того, повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением.

Ранее сообщалось, что в Курске беспилотники повредили многоэтажку и частные дома.