Белгород и область подверглись массированной ракетной атаке ВСУ
Врио губернатора Шуваев: ПВО отразила атаку, часть объектов повреждена
В ночь на 7 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, пишет Дзен. Канал «Life».
По его словам, большая часть снарядов была сбита средствами противовоздушной обороны. Однако попадания зафиксированы по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно, жертв нет, но в селе Беловское трое человек пострадали — им оказывают медицинскую помощь.
В селе Пушкарное загорелась надворная постройка, на месте работают сотрудники МЧС. В самом Белгороде также произошло возгорание на одном из объектов — пожарные расчеты уже на месте. Кроме того, повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением.
Ранее сообщалось, что в Курске беспилотники повредили многоэтажку и частные дома.