После окончания колледжа родители часто совершают одну из двух ошибок: либо продолжают содержать взрослого ребенка по‑прежнему, либо полностью прекращают любую помощь. Об этом « Газете.Ru » рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Петрова.

По словам специалиста, многие родители ждут, что с получением диплома ребенок мгновенно станет самостоятельным, но взросление — это процесс, требующий времени. Резкий отказ от поддержки вызывает тревогу и обиду, а сохранение прежнего финансирования без обсуждения вклада выпускника в общий бюджет приводит к недопониманию и конфликтам.

Петрова отметила, что особенно сложной становится ситуация, когда деньги используются как инструмент контроля. Она рекомендовала родителям начинать разговор о финансовых изменениях еще до окончания колледжа. Полезно заранее обсудить планы на работу или дальнейшую учебу, а также объем помощи, которая может понадобиться в первое время.

По словам психолога, поддержку можно сохранять, но постепенно менять ее формат — например, договориться оплачивать определенные расходы на несколько месяцев, пока молодой человек ищет работу или стажируется. Если выпускник начинает работать и живет с родителями, стоит обсудить его участие в общих расходах — даже символический вклад в коммунальные платежи или продукты помогает формировать финансовую ответственность.

Главное, подчеркнула Петрова, — прозрачные договоренности. Когда обе стороны понимают сроки, объем помощи и дальнейшие шаги, переходный период проходит спокойнее. Универсальных схем не существует: все зависит от доходов ребенка, возможностей семьи и конкретных обстоятельств.

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