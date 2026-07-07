Жара вернется в Москву: в пятницу температура поднимется до +27 градусов

В ближайшую пятницу в Москве вновь станет по-летнему жарко. По прогнозу синоптиков, температура воздуха повысится до +27 градусов, однако теплая погода задержится ненадолго из-за влияния циклона. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 10 июля, в Москве ожидается возвращение жаркой погоды. По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Как пояснила синоптик, в этот день столица окажется в теплом секторе циклона. Однако уже затем регион снова попадет в его тыловую часть, поэтому погода останется неустойчивой.

По словам Поздняковой, температура до +27 градусов соответствует категории жаркой погоды. При этом такой период тепла, по предварительным оценкам, будет непродолжительным.

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