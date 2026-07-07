Слезы Криштиану: Испания выбила Португалию с чемпионата мира

Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Португалии со счетом 1:0.

По ходу матча больше моментов было у испанцев, но надежно играл Диогу Кошта, отразивший опасные удары Ламина Ямаля и Алекса Баэны. В итоге все решилось уже в компенсированное время.

Героем матча стал вышедший на замену Микель Мерино. Он заработал штрафной, с которого началась голевая атака, а затем открылся в штрафной под передачу Феррана Торреса и забил победный мяч.

Арбитр добавил немало времени, и португальцы бросились осаждать ворота соперника. Однако позиционное нападение выглядело достаточно беззубым, а открывавшегося в штрафной Криштиану Роналду партнеры не замечали.

Знаменитый португалец после игры не скрывал слез. Криш подтвердил, что провел свой последний чемпионат мира.

Сборная Испании в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния США — Бельгия.