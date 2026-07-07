Слезы Криштиану: Испания выбила Португалию с чемпионата мира
Испания выбила Португалию на последних минутах матча 1/8 финала ЧМ
Фото: [ФИФА]
Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Португалии со счетом 1:0.
По ходу матча больше моментов было у испанцев, но надежно играл Диогу Кошта, отразивший опасные удары Ламина Ямаля и Алекса Баэны. В итоге все решилось уже в компенсированное время.
Героем матча стал вышедший на замену Микель Мерино. Он заработал штрафной, с которого началась голевая атака, а затем открылся в штрафной под передачу Феррана Торреса и забил победный мяч.
Арбитр добавил немало времени, и португальцы бросились осаждать ворота соперника. Однако позиционное нападение выглядело достаточно беззубым, а открывавшегося в штрафной Криштиану Роналду партнеры не замечали.
Знаменитый португалец после игры не скрывал слез. Криш подтвердил, что провел свой последний чемпионат мира.
Сборная Испании в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния США — Бельгия.