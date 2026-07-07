В Курске сбитые БПЛА повредили частные дома и техэтаж высотки
Губернатор Хинштейн: в Курске беспилотники повредили многоэтажку и частные дома
В Курске в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные жилые дома и технический этаж многоэтажного здания. Губернатор области Александр Хинштейн сообщил, что в небе над городом были уничтожены несколько беспилотников, передает Дзен. Канал «RT на русском».
Один из сбитых дронов, по его словам, упал на технический этаж высотки, расположенной на проспекте Клыкова. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Специалисты уже начали обследование места происшествия.
Хинштейн добавил, что информация уточняется. На место выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила 11 дронов над Москвой.