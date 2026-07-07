В Курске сбитые БПЛА повредили частные дома и техэтаж высотки

В Курске в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные жилые дома и технический этаж многоэтажного здания. Губернатор области Александр Хинштейн сообщил, что в небе над городом были уничтожены несколько беспилотников, передает Дзен. Канал « RT на русском ».

Один из сбитых дронов, по его словам, упал на технический этаж высотки, расположенной на проспекте Клыкова. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Специалисты уже начали обследование места происшествия.

Хинштейн добавил, что информация уточняется. На место выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 11 дронов над Москвой.