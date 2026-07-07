В России с 7 июля вступил в силу приказ Минтруда, утверждающий обновленный перечень документов для назначения пенсий. Новый порядок заменил правила, действовавшие с 2021 года, и направлен на упрощение процедуры оформления выплат, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Балынин пояснил, что изменения касаются страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой части. Главное нововведение — автоматизация: Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через цифровые системы.

По словам Балынина, дополнительные документы потребуются только в тех случаях, когда сведения отсутствуют в государственных базах — например, для подтверждения периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть, для оформления пенсии нужны лишь паспорт и СНИЛС.

Эксперт подчеркнул, что новый порядок сокращает бюрократическую нагрузку на граждан и делает процесс получения пенсии более быстрым и удобным. При необходимости сотрудники фонда помогут с подготовкой недостающих документов.

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