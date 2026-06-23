Адреналин на трассе: Кубок Кузбасса по автогонкам прошел в палящую жару

Под Кемеровом, в получасе езды от города у населенного пункта Топки, состоялся Кубок Кузбасса по автогонкам. Мероприятие проходило в условиях палящей жары: раскаленный асфальт, знойный воздух и болиды, разгоняющиеся до 170 километров в час, — атмосфера заездов была по-настоящему горячей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Летний сезон соревнований в регионе традиционно насыщен: подобные гонки организуют практически каждые две недели. Каждый старт привлекает десятки участников из разных уголков Сибири и сотни зрителей, готовых провести у трассы по нескольку часов.

Нынешний этап Кубка не стал исключением — на протяжении четырех часов болельщики не отрывали взглядов от трассы, наблюдая за напряженной борьбой пилотов.

«Кузбассовцы приезжают семьями, с детьми, с друзьями, занимают места у ограждений и терпят палящее солнце ради скорости. Всех пускали за пару минут до заезда пофотографироваться с лучшими машинами гонок, корреспондент "Сибдепо" тоже не остался в стороне и сделал сочные снимки самых необычных машин», — говорится в статье.

В заездах приняли участие 14 экипажей. Представительство оказалось обширным: на старт вышли пилоты из Кемерова, Новокузнецка, Омска и других сибирских городов, каждый из которых привез свои подготовленные автомобили.

Для абсолютного большинства участников подобные соревнования — не способ заработка, а дорогостоящее хобби. Один лишь двигатель способен потянуть на сотни тыс. руб. Техника нашпигована датчиками, перед каждым заездом проводится обязательная процедура взвешивания, а для соответствия регламенту в багажник помещают специальный балласт. Все эти меры строго соблюдаются, чтобы гарантировать честную конкуренцию на трассе.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. спортсменов приняли участие в третьем велозаезде серии Gran Fondo Russia в Бородино.