Известный датский голкипер указал на ошибку судьи в пользу Аргентины в матче с Австрией

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель заявил в эфире Fox Sports, что первый гол Лионеля Месси в матче чемпионата мира между Аргентиной и Австрией (2:0) был засчитан неверно.

Шмейхель признал, что Месси сыграл великолепно в этом эпизоде: сам начал атаку переводом на левый фланг, сам же ее завершил точным ударом с линии штрафной. Однако, по мнению датчанина, атаку аргентинцев предшествовал фол Алексиса Маккалистера против Ксавера Шлагера.

«ВАР следовало отменить этот гол. Это очевидная и грубая ошибка судьи, и я немного сочувствую Австрии», — сказал Шмейхель.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством египтянина Амина Омара.

Лионель Месси сделал дубль в матче с Австрией и стал рекордсменом по числу голов, забитых на чемпионатах мира (18).