Пирс Морган поиздевался над промахом Месси с пенальти: журналист — страстный фанат Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о промахе Лионеля Месси с пенальти в дебюте матча Аргентина — Австрия (2:0). Аргентинец промахнулся с точки на девятой минуте матча, но затем забил оба мяча команды.

В своем посте в соцсетях Морган использовал эмодзи козла, обыгрывая буквенное совпадение слова goat («козел») и аббревиатуры GOAT (greatest of all time – «величайший в истории»). Таким образом, он назвал Месси величайшим в истории по промахам с пенальти.

В нападках Моргана на Месси нет ничего ни нового, ни удивительного. Журналист является страстным поклонником Криштиану Роналду.

Месси забил все пять мячей Аргентины на чемпионате мира, Роналду же подвергся жесткой критике после ничьей Португалии с ДР Конго (1:1). Так, комментатор Дмитрий Губерниев назвал португальского нападающего «поленом».