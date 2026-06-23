Губерниев уничижительно высказался о Криштиану Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев вновь раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее он говорил, что португальцам следует держать 41-летнего нападающего «подальше от выхода на поле».

«Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Тянет ее на дно. Иное дело Месси, сильный и командный игрок! Полезный в коллективе!» — написал Губерниев в соцсетях.

При этом комментатор поставил Лионеля Месси ниже Диего Марадоны.

Сборная Португалии провела один матч на чемпионате мира и не сумела переиграть сборную ДР Конго (1:1). После игры многие эксперты упрекали Криштиану Роналду в эгоизме, в стремлении забить самому, а не работать на командный результат. Португальцам предстоят еще два матча в группе К — с Узбекистаном и Колумбией.

Ранее Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира, доведя количество голов в финальной части турнира до 18.