Ребенок впал в кому и умер: мать оставила 7-летнего сына в машине в жару

В Кузбассе 7-летний ребенок скончался после того, как впал в кому вследствие теплового удара, находясь в запертом автомобиле. Матери мальчика предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Информацию предоставила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, днем 17 июня фигурантка оставила своего семилетнего сына в салоне собственного автомобиля при температуре воздуха более 26 градусов и отлучилась по личным делам. По возвращении она обнаружила ребенка без признаков сознания. Прибывшие на место медики экстренно доставили несовершеннолетнего в больницу. Несмотря на все усилия врачей, 21 июня мальчик скончался.

После смерти ребенка Следственным комитетом было инициировано уголовное производство по статье «Оставление в опасности». Расследование находится под особым контролем прокуратуры региона. В настоящий момент продолжается реализация комплекса необходимых следственных процедур, цель которых — установление полной картины случившегося, а также сбор и процессуальное закрепление улик.

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