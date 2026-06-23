Каждый второй заражен: клещи в Кузбассе стали смертельной угрозой

С начала теплого сезона в Кузбассе зафиксировано более 16 тыс. обращений по поводу укусов клещей, при этом почти 3700 пострадавших — дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Присосавшееся насекомое может стать источником опасных инфекций: энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), туляремии и других. Один паразит нередко оказывается переносчиком сразу нескольких возбудителей.

Статистика лабораторных исследований тревожна: каждый второй клещ (54,6%) заражен возбудителем боррелиоза; в 2,4% случаев обнаружен вирус энцефалита; также выявляются возбудители эрлихиоза (4,6%), анаплазмоза (7,4%) и сибирского клещевого тифа (1%). Всем укушенным инфицированными членистоногими назначена экстренная профилактика.

Вся территория Кузбасса признана эндемичной по клещевому энцефалиту, следовательно, риск заражения существует в любом районе области. Чтобы избежать тяжелых последствий после укуса, специалисты рекомендуют как можно быстрее доставить снятого клеща в лабораторию для исследования. По итогам анализов врачи назначат профилактическую терапию либо введут иммуноглобулин.

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