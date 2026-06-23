Вытолкнул из окна насмерть: в Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве во время ночного конфликта

В ночь на 19 июня 2026 года в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома произошла ссора, которая завершилась гибелью человека, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как проинформировали в Следственном комитете Кузбасса, в ходе конфликта фигурант вытолкнул оппонента из оконного проема. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

Следствие продолжает выяснять детали случившегося. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертные исследования. По ходатайству следователей суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведется работа по сбору и закреплению улик, необходимых для восстановления полной картины событий.

Ранее сообщалось, что суд Воронежа приговорил Антона Гусева к девяти годам за пьяное ДТП с погибшей.