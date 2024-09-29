Адвокат Ефремова опроверг намерение актера стать танкистом на СВО

Источник из окружения семьи актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание вследствие смертельного ДТП, в самом начале спецоперации намеревался отправиться в зону СВО. Актер ориентировался на свои умения и навыки. Он считал, что мог бы стать танкистом, потому что умеет водить, сообщил SHOT. Его адвокат опроверг подобные заявления.

После того как суд вынес приговор в виде заключения под стражу, Михаил Ефремов полностью отказался от алкоголя. От участия в СВО его отговорили близкие и начальник колонии. Ефремова трудоустроили в швейном цеху. Вскоре перевели в библиотеку, где он работает до сих пор. Актер выдает книги. Ефремов решил активно заниматься творчеством, в частности, писать стихотворения. Не исключено, что Михаил Ефремов встретит Новый год в стенах родного дома.

«На текущий момент документы на УДО почти подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья», — сообщил SHOT.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко в интервью РБК рассказал, что защищает интересы своего клиента на протяжении нескольких лет. Он никогда не слышал, чтобы актер заявлял о желании отправиться на СВО.

Ранее сообщалось, что адвокат Краснов высоко оценивает возможность Ефремова вновь подать на УДО через полгода.