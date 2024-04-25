Адвокат Краснов считает, что актер Ефремов имеет возможность вновь подать на УДО через полгода

Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову отказано в условно-досрочном освобождении. Причиной отказа назвали то, что у актера накопились взыскания за два нарушения режима колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание. Тем не менее руководство ИК-4 утвердило прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, ситуация вокруг артиста складывается странная. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, несмотря на то что ранее колония сама предложила артисту подать прошение по УДО, теперь же выясняется, что наличие взысканий у актера является препятствием для этой процедуры. Поэтому данную информацию можно считать противоречивой, поскольку период получения взысканий неизвестен.

По мнению юриста, в ситуации отказа суда в УДО от отбывания наказания, повторное внесение ходатайства можно подать только спустя полгода со дня вынесения решения суда о данном отказе. Кроме того, защите придется предпринять все меры для того, чтобы артист вел себя таким образом, чтобы у руководства колонии имелись все основания для снятия ранее наложенных на него взысканий, которые стали препятствием для его освобождения.