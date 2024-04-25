Адвокат Краснов считает, что актер Ефремов имеет возможность вновь подать на УДО через полгода
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову отказано в условно-досрочном освобождении. Причиной отказа назвали то, что у актера накопились взыскания за два нарушения режима колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание. Тем не менее руководство ИК-4 утвердило прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, ситуация вокруг артиста складывается странная. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что, несмотря на то что ранее колония сама предложила артисту подать прошение по УДО, теперь же выясняется, что наличие взысканий у актера является препятствием для этой процедуры. Поэтому данную информацию можно считать противоречивой, поскольку период получения взысканий неизвестен.
По мнению юриста, в ситуации отказа суда в УДО от отбывания наказания, повторное внесение ходатайства можно подать только спустя полгода со дня вынесения решения суда о данном отказе. Кроме того, защите придется предпринять все меры для того, чтобы артист вел себя таким образом, чтобы у руководства колонии имелись все основания для снятия ранее наложенных на него взысканий, которые стали препятствием для его освобождения.