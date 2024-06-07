Адвокат Гуревич: вдова Еговцева может получить компенсацию из-за бездействия полиции

Адвокат Сталина Гуревич рассказала, что вдова убитого общественного деятеля Антона Еговцева может получить компенсацию, если будет доказан факт обращения семьи в полицию накануне инцидента, сообщает ridus.ru .

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье. Согласно предварительной версии, на 37-летнего мужчину напал сталкер его супруги. По данным 112, Егорцев неоднократно обращался к сотрудникам правоохранительных органов и писал заявления из-за преследования семьи Еговцевых.

Подозреваемый в убийстве Дмитрий Матвеев после совершенного преступления нарисовал в подъезде кровью сердечко, сообщает Mash. В день убийства жена заметила сталкера возле своего дома. SHOT сообщает, что она позвонила в полицию. В этот же вечер нападавший ломился в квартиру. Соседи также звонили в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не реагировали на обращения, сообщают СМИ.

«Если покойный обращался с заявлениями о возбуждении уголовного дела, то шансы добиться компенсации через возбуждение дела о халатности достаточно большие», — отметила Гуревич в разговоре с «Ридусом».

Адвокат рассказала, что проблема с преследованием людей на фоне неразделенной любви становится все более актуальной в современном обществе. В полиции отказывают в возбуждении дела, если поступает заявление об угрозах. Сотрудники правоохранительных органов подстраховываются, потому что прокуратура легко поставит под сомнение правомерность открытия дела. Заканчиваются такие истории часто печально. Приходится расследовать убийства.

СМИ сообщают, что подозреваемый в убийстве заявлял, что любил женщину еще со школьной скамьи. Он начал преследовать семью несколько лет назад, но в последние месяцы был наиболее настойчив. Не исключено, что у него проблемы с психикой. У погибшего Антона остался сын.

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