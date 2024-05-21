Кузбасского серийного потрошителя Спесивцева упекли в психбольницу

Маньяка-каннибала из Новокузнецка Александра Спесивцева, совершавшего убийства в 90-е, отправили на принудительное лечение. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Сибирский потрошитель, унесший жизни как минимум 15 человек, был в очередной раз отправлен на принудительное лечение. Такое решение принял суд Кемеровской области.

«Кемеровский областной суд вынес постановление о применение принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

В 2020 году Спесивцева уже отправляли на принудительное лечение в спецучреждение в городе Камышин в Волгоградской области.

Напомним, было установлено, что Александр Спесивцев, известный как сибирский потрошитель, заманивал в жилище людей, где удерживал их и жестоко издевался. Тела находили с колото-резаными ранами. Полагают, что мужчина потом ел жертв. Однако удалось доказать причастность маньяка лишь к четырем убийствам. По слухам, их может быть больше. Самым кровавым делом Спесивцева стало убийство трех девочек-подростков. Выжить удалось мальчику, который чудом сбежал их квартиры маньяка.

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