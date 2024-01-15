Адвокат Калинов требует проведения проверок по факту пыток в Тюменской области

Адвокат Максим Калинов рассказал, что получил отказ в возбуждении некоторых дел. Все они касаются пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов Тюменской области. Адвокат обратился с официальными запросами к главам региональной прокуратуры, СУ СК и УМВД, чтобы сотрудники проверили законность причин отказа, сообщает nashgorod.ru .

Адвокат также рассказал, что периодически сталкивается с намеренным препятствием в расследовании некоторых дел.

«Нельзя не отметить, что некоторые сотрудники прокуратуры Тюмени, вместо того, чтобы тщательнейшим образом заняться рассмотрением жалоб на пытки, наоборот, тщательнейшим образом ищут всевозможные пути, чтобы данные обращения не рассматривать, дабы скрыть свою халатность и поверхностное отношение к работе», — рассказал «Нашему городу» адвокат Максим Калинов

Адвокат рассказал, что после того как начал разбираться в ситуации, сотрудница прокуратуры Тюмени отправилась в Москву с целью проверки полномочий Максима Калинова. Эксперт призывает сотрудников правоохранительных органов заниматься расследованиями и реагировать на жалобы, а не искать способы их игнорирования.

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