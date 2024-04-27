Адвокат Лукин уверен, что закон о платных парковках нарушает права ижевчан

Ижевский адвокат Павел Лукин и Елена Ильина подали в суд против регионального Госсовета из-за законопроекта о платных парковках. Адвокат Лукин рассказал, как прошло первое заседание, сообщает udm-info.ru .

Адвокат Павел Лукин пояснил, что стало причиной иска. За один час нахождения автомобиля на территории частной парковки ижевчанин платит 35 рублей. Если он нарушает правила или не оплачивает услугу своевременно, то ему назначают штраф в размере 2000 рублей. Даже если человек просрочил минуту, сумма штрафа не меняется. Адвокат считает, что данное правило нарушает права горожан.

Юрист предлагает перенимать опыт других регионов. Например, штрафовать за опоздание в оплате только на 17-ой минуте, а в первый раз ограничиваться лишь предупреждением.

«Я считаю, это нонсенс. Права людей тоже должны учитываться. По какой причине законодатель пошел на то, чтобы удовлетворить аппетиты муниципального бюджета, и забыл о правах ижевчан, которые, по сути, кормят этот бюджет?» — акцентировал истец.

Первое заседание прошло 25 апреля. Адвокат уверен, что следующая встреча в суде пройдет интересно. Представитель ответчика настаивает, что сумма штрафа не слишком большая. Нарушители платят ее, а потом снова не выполняют требования. Если уменьшить размер наказания, нарушителей станет еще больше. Прокурор выступил с ходатайством пригласить на заседание представителей администрации Ижевска.

Ранее мы сообщали, что в центре Перми запретили парковать электросамокаты. Сервис кикшеринга быстро нашел альтернативу данному виду транспорта.