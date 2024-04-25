После запрета в Перми проката электросамокатов в городе появятся электровелосипеды

После запрета в Перми проката электросамокатов сервис кикшеринга Whoosh в конце апреля в тестовом формате запустит в городе аренду электровелосипедов, сообщает properm.ru .

В Перми одобрили запрет на парковку электросамокатов в центре города. Сервис кикшеринга Whoosh считает подобные меры репрессивными. Сотрудники компании обратились в прокуратуру и в суд с требованием аннулировать принятое решение. Пока проходит разбирательство, сервис решил продолжить работу, но с изменениями в регламенте фирмы.

Уже в конце апреля в городе появится 200 электровелосипедов, максимальная скорость которых достигает 20 км/ч. Со временем количество транспорта будет увеличено. Важно, что электровелосипеды — это не средства индивидуальной мобильности, поэтому их можно на законных основаниях парковать в центре города. Будущим арендаторам рекомендуют передвигаться по велодорожкам. В случае их отсутствия — по обочине дороги или по тротуару, но это в крайнем случае.

«Мы начали сезон в соответствии с новыми правилами и не размещали самокаты в зоне запрета — что не помешало администрации начать их эвакуировать. Сервис Whoosh по-прежнему готов к конструктивному диалогу с властями», — пояснили Properm.ru в компании.

Во многих регионах России ведутся дискуссии о правомерности использования средств индивидуальной мобильности. Их арендуют горожане, которые часто нарушают правила дорожного движения, нередко травмируют окружающих. В итоге покидают место происшествия и остаются безнаказанными.

Ранее мы сообщали, что волонтеры «ЛизаАлерта» выступили против запрета электросамокатов в Кузбассе. Так они отреагировали на петицию жителей Новокузнецка с просьбой запретить в городе передвигаться на электросамокатах.