Адвокат назвал четыре действия после хищения средств с банковской карты

Эксперт рекомендует в первую очередь заблокировать карту. Особенно важно сделать это, если на карте остались денежные средства. Клиенту банка достаточно зайти в банковское приложение и выбрать необходимую опцию или же обратиться в банк в телефонном режиме.

«Это поможет избежать дальнейших финансовых потерь», — указано в сообщении.

После блокировки карты стоит обратиться в банк с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств, отметил адвокат Талызин. Клиент должен уточнить, что просит аннулировать операцию и оформить возврат украденных денег. Сотрудники финансовой организации будут разбираться, как произошло списание средств. Если человек добровольно передал персональные данные: номер карты или пин-код, деньги ему не вернут. Значение имеет и время, когда пострадавший обратится.

«По закону банк обязан рассмотреть заявление пострадавшего клиента и вернуть деньги, если соблюдаются два условия: если о краже денег банк извещен не позднее следующего дня после подозрительной/преступной/мошеннической операции и если клиент не нарушил правила безопасности при использовании карты», — пояснил адвокат.

Денис Талызин рассказал также о важности обращения в полицию. Выбирать стоит то отделение, в районе которого расположено отделение банка пострадавшего. Если человек перевел деньги под влиянием сторонних людей, он пишет заявление о мошенничестве. В случае списания денег — о хищении. После возбуждения уголовного дела следует подготовить и заявить гражданский иск.

«Правоохранительные органы рассмотрят заявление, возбудят уголовное дело и примут необходимые меры», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дочь главы Мурманской области стала жертвой телефонных мошенников.