Дочь губернатора Мурманской области попалась на удочку телефонных разводил

Елизавета, дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, стала жертвой шантажа и угроз со стороны мошенников. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале 28 ноября.

Ситуация началась с невинного запроса кода для оформления доставки, но вскоре переросла в серию тяжких преступлений против дочери и ее семьи. Злоумышленники применили изощренные психологические приемы манипуляции, угрожали, заставляя семью передавать внушительные денежные суммы.

«Моя дочка Лиза стала жертвой телефонных мошенников. К сожалению, от этого никто не застрахован. Заявление в правоохранительные органы написано, заведено уголовное дело», – рассказал губернатор.

Чибис отметил, что преступники продолжают распространять дезинформацию и запугивать дочь через соцсети.

