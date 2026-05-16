Адвокат не смог взыскать с клиентки из Подмосковья «гонорар успеха» в размере почти 76 млн руб.

Защитник, выигравший для своей подопечной в Подмосковье тяжбу за дорогостоящие активы на 0,5 млрд руб., попытался получить с нее так называемый «гонорар успеха» — 75,9 млн руб. Однако суд ему отказал. В итоге юрист получил 100 тыс. руб. Такие данные содержатся в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным судебных материалов, речь шла о разделе имущества. В перечень входили: жилой дом площадью более 500 кв. м, квартира, несколько участков земли и автопарк. Под капотом последнего — Rolls-Royce Ghost, четыре внедорожника Range Rover (разных лет выпуска), Mercedes-Benz V-класса, Dodge Ram 1500 TRX и Voyah Dreamer.

Первая инстанция в Подмосковье встала не на сторону женщины, а ее оппонента — все имущество присудили другой стороне. Адвокат, однако, не согласился с таким решением. Он подал апелляционную жалобу и сумел добиться главного: предыдущий вердикт полностью отменили.

После этой победы юрист напомнил о договоре. Согласно его условиям, женщина должна была заплатить 15 процентов от стоимости сохраненного имущества — почти 76 млн руб. Но клиентка платить отказалась. Тогда адвокат подал иск о принудительном взыскании.

Изучение документов показало: пункт о процентном вознаграждении был жестко привязан к исходу именно первой инстанции. А она решила спор не в пользу подопечной. Кроме того, из материалов видно: за основные услуги по договору защитник уже получил $25 тыс., а за ведение апелляции — еще 100 тыс. руб. Никаких дополнительных процентов эти суммы уже не подразумевали. В результате суд встал на сторону ответчицы и отказал во взыскании требуемой суммы.

«В системе действующего правового регулирования судебное решение не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав, ни предметом какого-либо гражданско-правового договора», — указал суд, сославшись на правовую позицию Конституционного суда.

