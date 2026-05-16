Владельцам собак рассказали, как защитить питомцев от клещей

С наступлением теплого сезона владельцам собак стоит особенно внимательно относиться к защите питомцев во время прогулок на природе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас», клещи наиболее активны в лесах, высокой траве и влажных затененных местах, поэтому перед выходом на улицу специалисты рекомендуют заранее позаботиться о профилактике укусов.

В ведомстве пояснили, что одним из основных способов защиты животных остаются специальные противоклещевые ошейники и репелленты. По словам спасателей, голодные клещи чаще всего поджидают животных в кустарниках, траве и возле лесных массивов, цепляясь за шерсть во время прогулки.

Специалисты советуют регулярно осматривать собаку прямо во время нахождения на улице, а после возвращения домой проводить повторную тщательную проверку шерсти, лап и области ушей.

Если клещ все же присосался к животному, паниковать не следует. В «Мособлпожспасе» рекомендуют аккуратно удалить паразита, поместить его в емкость с отверстиями для воздуха и как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу для дальнейшей консультации и обследования питомца.

