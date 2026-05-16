«Мы сделаем команду из Московского региона»: «ЛизаАлерт» соберет команду для поиска семьи Усольцевых

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» намерен объединить силы участников из нескольких регионов страны. Цель — найти семью Усольцевых, которая исчезла на территории Кутурчинского Белогорья еще в сентябре 2025 года. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил председатель организации Григорий Сергеев.

«Мы сделаем команду из Московского региона, который туда поедет, из других регионов и, конечно, Красноярский край. Больше того, ребята, сибирские ребята, это будет и Иркутская область, и Красноярская, и Кемеровская область, Томская, Омская, Новосибирская. Я уверен, что там соберется такая достаточно большая команда», — сказал он.

По информации издания, Ирина и Сергей Усольцевы, а также их ребенок перестали выходить на связь в первые осенние дни. Тревогу забили, когда женщина не появилась на работе. Активные розыскные мероприятия стартовали спустя несколько суток после исчезновения.

Следствие отработало три возможные версии произошедшего: трагический несчастный случай, преступление или добровольный уход из дома. Однако по мере накопления улик и свидетельских показаний версия о побеге была полностью опровергнута. Все собранные по делу доказательства свидетельствуют против нее, сообщил Григорий Сергеев. Таким образом, сейчас отрабатываются два оставшихся сценария.

