Поедание сирени в надежде на удачу: эксперт развеяла опасный миф

Ритуал с поиском пятилепесткового цветка сирени в надежде получить заветную «пятерку» на экзамене не только бесполезен, но и потенциально опасен для организма. Об этом в беседе с РИА Новости заявила Татьяна Хрынова, занимающая пост заместителя директора ботанического сада Нижегородского государственного университета.

По словам специалиста, на поверхности цветков накапливается пыль и вредные металлические частицы, которые содержатся в городском воздухе. Поедание такого соцветия вряд ли принесет удачу, а вот неприятности со здоровьем — вполне, отметила эксперт.

«Следовать традиции школьников и студентов, которые перед экзаменами съедают цветок сирени с пятью лепестками, совершенно бессмысленно. Лучше потратить время, используемое для поиска этих цветочков, на дополнительное чтение учебников», — рассказала агентству ботаник.

Хрынова пояснила, что в цветках сирени присутствует вещество под названием сирингин. Для человека оно небезобидно: в определенных концентрациях способно провоцировать нарушения сердечного ритма — аритмию. Однако тут же успокоила: съеденный случайно один пятилистный цветок к серьезному отравлению не приведет. Тем не менее, настойчиво рекомендовала не делать это осознанно.

«Летальная доза сирингина достаточно большая, и от двух-трех цветочков ничего плохого не произойдет. Однако все, что растет в городе, в рот брать категорически нельзя. Потому что на растениях оседают пыль и тяжелые металлы, другие антропогенные загрязнители», — сказала Хрынова.

В завершение представительница ботсада добавила с иронией, что растения и без людей страдают от нашествия вредителей, которые объедают листья и соцветия. Эксперт призвала студентов искать удачу в знаниях, а не в ритуалах, эффект которых не доказан.

