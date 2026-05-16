Оправдать посмертно: защита Михаила Хачатуряна требует вернуть дело в суд

Защита Михаила Хачатуряна, который был посмертно признан судом совершившим насилие в отношении своих дочерей, продолжает добиваться его оправдания. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Георгий Чугуашвили.

По словам адвоката, сторона защиты обратилась в кассационный суд с требованием вернуть уголовное дело на новое рассмотрение. Эксперт отметил, что в настоящее время дата судебного заседания не назначена.

«Мы подали кассационную жалобу, в ней просим вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы добиться оправдания и реабилитации. Ранее в суде не были исследованы показания девочек, они фактически не отвечали на вопросы», — рассказал собеседник РИА Новости.

По информации издания, суд утвердил решение по делу в отношении Михаила Хачатуряна. Его посмертно признали совершившим преступления насильственного характера в отношении собственных дочерей. Уголовное преследование в отношении отца прекратили в связи с его смертью. При этом расследование в отношении трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве родителя, было возобновлено. Представители девушек тогда положительно отреагировали на вердикт суда в отношении их отца. Они отметили, что это решение поможет добиться оправдания самих сестер.

Резонансный инцидент произошел в Москве 27 июля 2018 года — это следует из материалов расследования. Следственные органы считают, что трое сестер нанесли отцу множественные ножевые ранения в квартире на Алтуфьевском шоссе. Первое время после задержания девушки находились в СИЗО. Затем им последовательно смягчали меру пресечения: на первом этапе — запрет определенных действий, на втором — полное освобождение от ношения электронных браслетов.

