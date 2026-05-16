Право на больничный сохраняется после увольнения — разъяснение Роскачества

Даже если человек уже не числится в штате компании, он все равно может оформить листок нетрудоспособности и получить причитающиеся ему деньги. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» сообщили представители Департамента организационного развития Роскачества.

Специалисты ведомства сослались на действующий Трудовой кодекс Российской Федерации, а также на нормы законодательства об обязательном социальном страховании. Согласно этим документам, гражданин сохраняет право на получение пособия по временной нетрудоспособности даже после того, как покинул место работы. Главное условие — заболевание (или травма) должны наступить в течение тридцати календарных дней с момента увольнения.

При этом в Роскачестве обратили внимание на важный нюанс. Бывший сотрудник не должен успеть официально трудоустроиться в другую организацию к тому моменту, как откроет больничный лист. Если новое место работы уже найдено и человек заключил трудовой договор, прежний работодатель уже не обязан ничего платить.

Размер выплаты, как уточнили эксперты, составит 60 процентов от среднего заработка, рассчитанного за последние два года. Эксперты обратили внимание на тот факт, что процент не зависит от страхового стажа уволившегося. То есть неважно, проработал человек десять лет или всего полгода — ставка остается фиксированной.

Однако в Роскачестве подчеркнули: речь в данной норме идет исключительно о болезни самого работника. А вот листок нетрудоспособности, открытый, скажем, для ухода за заболевшим ребенком, после увольнения уже оплате не подлежит. Закон в таких случаях на стороне бывшего работодателя.

«С точки зрения современных моделей управления, даже этап увольнения не должен превращаться в конфликт или потерю контакта между компанией и человеком. Зрелые работодатели стараются сохранять прозрачные и уважительные отношения с бывшими сотрудниками, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия внутри команды. Сегодня качество расставания с сотрудником становится таким же важным элементом корпоративной культуры, как и процесс найма», — добавили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что российская учительница лишилась миллиона рублей после увольнения.