Нож ради детей: столичные следователи прекратили дело актрисы Анны Артамоновой

Правоохранители столицы приняли решение завершить уголовное преследование в отношении актрисы Анны Артамоновой. Женщина фигурировала в резонансном инциденте на одной из московских парковок, который произошел в феврале. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, дело в отношении артистки закрыто — основанием послужила необходимая оборона.

По данным правоохранителей, поводом для защиты со стороны женщины стал тот факт, что в момент конфликта она действовала в интересах детей.

«В ходе следственных действий было установлено, что Артамонова совершила правомерное пресечение общественно опасного посягательства при защите своих интересов путем причинения посягающему вреда, который внешне напоминает преступление, что правоохранителями было квалифицировано как совершение действий, предусмотренных статьей 37 УК РФ (необходимая оборона). Дело в отношении женщины, чьи действия проверяли московские следователи СК и полиции, было прекращено», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Напомним, что в январе 2026 года 45-летняя Анна Артамонова оказалась вовлечена в конфликт на парковке в Москве. В ходе выяснения отношений она применила нож и ранила одного из оппонентов. После этого инцидента в отношении актрисы было возбуждено уголовное дело. Ей грозило наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

По версии актрисы, все началось с банального спора за парковочное место. В тот момент, когда один из участников конфликта попытался занять место, на которое она всегда ставила свою машину, привозя сына в бассейн, разразилась ссора. Оба автомобиля удалось припарковать, но словесная перепалка на этом не закончилась.

«Затем к оппоненту женщины на подмогу пришли сын и двое мужчин среднего возраста в спортивных костюмах, которые стали избивать в том числе ее 19-летнего сына и его 18-летнего друга, которые пытались защитить ее, рассказала ранее ТАСС Артамонова. Актриса призналась, что в ходе конфликта она защищала сына и его друга, поэтому ей пришлось нанести ножевое ранение одному из нападавших, однако рана оказалась не проникающей», — говорится в статье ТАСС.

