Единственная из Подмосковья: химкинская школа №30 получила право на интернациональную программу

В четверг, 14 мая, химкинская школа №30 добилась значимого признания, сообщила администрация городского округа. Учебное заведение одержало победу в конкурсе, организованном Министерством образования, и вошло в пул лучших образовательных учреждений столицы и области. Это позволило школе участвовать в интернациональной программе, которая предполагает как обучение детей за рубежом, так и взаимный обмен педагогическими практиками.

В связи с тем, что учебное учреждение одержало победу, уже в субботу, 23 мая, учащиеся 5-го «А» класса, которые сейчас осваивают китайский язык, отправятся на стажировку непосредственно в Китай.

«С Китаем мы заключили договор о международном сотрудничестве. Наши школьники, которые увлекаются китайским языком, 23 мая поедут на стажировку — это возможность познакомиться с культурой страны, пообщаться со сверстниками и увидеть, как устроены местные школы. Такое сотрудничество помогает наладить регулярный образовательный и культурный обмен», — рассказала директор 30-й школы Татьяна Кавторева.

Кроме того, на базе школы прошел представительный международный форум. Актовый зал на время превратился в место встречи культур четырех континентов. Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) из Мексики, Монголии, Коста-Рики и Танзании вышли на сцену с презентациями, посвященными родным странам. Многие из них выбрали для выступления национальные костюмы и охотно делились интересными деталями о местных традициях и быте.

Одной из участниц стала студентка из Мексики Каролина Веласко Джаминос. Она призналась, что была совершенно очарована русской зимой — настолько непривычными и красивыми ей показались снег и морозы по сравнению с жарким климатом ее родины.

«Мне очень понравилось, что у вас есть зима, а в Мексике ее нет. Когда я впервые увидела снег, я была в восторге — это действительно запомнится на всю жизнь», — отметила студентка.

На этом планы школы не заканчиваются. На базе №30 собираются организовать постоянно действующую международную площадку для обмена опытом между образовательными учреждениями разных стран. Главная задача проекта — дать детям возможность приобретать новый опыт: учиться за пределами России, знакомиться с культурой и традициями других народов и, в конечном счете, укреплять дружеские связи между странами.

