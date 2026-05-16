В Подмосковье запускают городские квесты «Город пЕремен» — первый старт в Видном 23 мая

В Московской области впервые в России запускают серию необычных городских квестов под названием «Город пЕремен». Их главная особенность — формат, напоминающий автомобильные ралли, только вместо гонок участникам предстоит ориентироваться по онлайн-карте и находить объекты, которые были построены, реконструированы или благоустроены по обращениям местных жителей. Все эти объекты вошли в так называемую народную программу «Единой России».

Как сообщается в медиаплане регионального отделения партии, квесты пройдут в трех городах Подмосковья. Первый стартует 23 мая в Видном. Затем эстафету примут Балашиха (31 мая) и Королев (6 июня). Организаторы подготовили для участников более 600 разнообразных заданий. Это не просто вопросы на знание истории городов, но и логические задачи, головоломки и интерактивные задания, выполнять которые придется в движении.

Суть игры проста: командам предстоит, используя электронную карту, передвигаться по городу и находить точки, где за последние годы по обращениям жителей появились новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустроенные парки и скверы.

Автором и архитектором квестов выступил М. Кученков, представляющий компанию «Дзен Ивент». А руководить проектом от лица организаторов будет Д. Алумянц — руководитель «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) в Подмосковье. Планируется, что на старте в Видном также выступит с приветственным словом глава Ленинского округа С. Каторов.

Особое внимание организаторы уделили информационному сопровождению. Трансляция первого квеста в субботу, 23 мая, будет доступна в прямом эфире телеканала 360. Кроме того, новостные сюжеты и репортажи появятся в изданиях REGIONS, РИАМО, «Подмосковье Сегодня», на сайте «Радио1», а также в социальных сетях. Повтор фрагментов стрима планируется показать в вечернем прайм-тайме.

Участие в квестах открытое — приглашаются все желающие, кто хочет проверить свою эрудицию, узнать больше о своем городе и наглядно убедиться, как работают механизмы народной программы. Подробности регистрации и схема маршрутов будут опубликованы на сайтах организаторов и в городских пабликах ближе к датам проведения.

Ранее сообщалось, что более 900 человек подали документы на предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье.