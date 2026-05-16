Не экскурсия, а боевой выезд — больше ста молодых людей из России и Беларуси сели за руль внедорожников, чтобы проехать по дорогам войны через карельские леса и замерзнуть у высоты, где красноармейцы три недели держали оборону в окружении.

Патриотическая экспедиция «Код непокоренных — 2026» добралась до Петрозаводска. Участники — не туристы в автобусе, а водители на легковых машинах (KGM Rexton и Torres), которые могут свернуть к любому братскому захоронению. Техническое сопровождение взяла на себя команда «Лав-Рейсинг».

Главная точка маршрута — мемориал «Высота 168,5». В сентябре 1941 года бойцы Красной армии почти три недели в полном окружении сдерживали наступление финских войск, чтобы спасти Петрозаводск и дать время на эвакуацию. Экскурсию для ребят провел член Общественной палаты РФ Илья Герасев. Он показал сохранившуюся линию обороны и личные вещи бойцов, поднятые поисковиками. Именно здесь в 2011 году нашли останки воинов 313-й стрелковой дивизии, позже ставшей Петрозаводской.

Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что настоящий патриотизм рождается не в интернете, а у мемориалов — в прикосновении к живой истории. День завершился товарищеским футбольным матчем между участниками экспедиции и сборной Карелии. Итог — 6:6, напряженная и честная ничья.

Экспедиция проходит с 9 по 19 мая, объединяя девять городов — от Донецка до Минска. Организатор — АНО «Сила Мира» при поддержке Совета Федерации, Минобрнауки и Росмолодежи.

