Идеальный май: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве и регионе 16 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» рассказал, что суббота, 16 мая, в столице пройдет под влиянием гребня антициклона, который постепенно набирает силу, смещаясь с юго-западного направления.

Как пояснил эксперт, такая синоптическая ситуация принесет в регион переменную облачность. Осадков не ожидается — день пройдет без дождей. Температурный фон, в свою очередь, будет соответствовать показателям, характерным для начала третьей декады июня.

«Москва: идеальный май», — отметил эксперт.

Воздух в Москве, по данным эксперта, прогреется до плюс 22–24 градусов. В Московской области столбики термометров покажут от плюс 20 до плюс 25. Ветер подует с юго-запада, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, начнет расти и остановится на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Это значение несколько ниже климатической нормы.

В воскресенье, 17 мая, как отметил эксперт, погода преподнесет небольшой сюрприз. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью температура опустится до плюс 11–13 градусов, а днем, напротив, поднимется до плюс 25–27.

Ранее сообщалось, что мощные грозы подойдут к столичному региону к вечеру воскресенья.