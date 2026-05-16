35 дней, которые переломили ход войны: в Химках вспоминали освобождение Крыма

В подмосковных Химках в четверг, 14 мая, прошло мероприятие, приуроченное к памятной дате — Дню полного освобождения Крымского полуострова от гитлеровских войск, сообщила администрация городского округа.

Местом проведения мероприятия стала школа №29. В классе собрались ученики, их родители, педагогический коллектив, а также приглашенные почетные гости. Все вместе они вспоминали одну из самых блестящих и стремительных наступательных операций в истории Великой Отечественной войны.

Перед аудиторией выступила муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Ирина Спирина. Она обратилась к присутствующим с приветственным словом, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.

«Для нас важно, чтобы история не оставалась для детей лишь набором дат в учебнике. Крымская операция — это пример невероятного мужества и военного гения. Рассказывая об этих событиях в стенах школы, мы передаем ребятам чувство гордости за своих предков. Мы воспитываем поколение, которое понимает: Крым — это наша земля, за которую сражались и которую отстояли герои», — депутат отметила Ирина Спирина.

Школьникам подробно рассказали о Крымской стратегической наступательной операции, которая велась советскими войсками с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Ребята узнали, что за невероятно сжатые сроки — всего 35 суток — была полностью уничтожена 17-я немецкая армия. А гитлеровское командование, в свою очередь, считало Крым неприступной крепостью, которую невозможно взять. Детям объяснили, в чем заключалась сложность прорыва вражеских укреплений на Перекопском перешейке. Отдельно остановились на героизме красноармейцев при штурме и освобождении Севастополя.

«Помнить свою историю — значит иметь внутренний стержень и четкие нравственные ориентиры. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции защищают интересы России, связь времен ощущается особенно остро. Мы видим ту же отвагу и ту же верность долгу, что и 80 лет назад. Воспитание патриотизма в подрастающем поколении — это наша общая ответственность перед прошлым и будущим страны», — подчеркнула муниципальный депутат, директор школы Наталья Каныгина.

Этот открытый урок стал лишь одним из эпизодов масштабной патриотической работы, которая ведется в Химках на постоянной основе. Главная цель — сплотить жителей округа разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к ее истории и преданности своему родному городу.

Как напомнил собравшимся муниципальный депутат Валентин Герасимов, в рамках этой программы в округе регулярно организуют тематические мастер-классы, проводят кинопоказы и спортивные состязания, устраивают культурные мероприятия и, что особенно важно, — встречи школьников и молодежи с участниками специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что жители Химок возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в Сходне 9 Мая.