Приостановке продажи билетов на суперфинал Кубка России на «Яндекс Афише» дали юридическую оценку

По словам эксперта, «Яндекс Афиша» открыла продажу билетов на суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» на восемьдесят одну тысячу мест по цене от 900 руб. до 30 тыс. руб. Почти сразу продажу приостановили из-за пиковой нагрузки, причем по правилам матча купить билет может только тот, у кого уже оформлена Карта болельщика (Fan ID), без нее транзакция не проходит в принципе.

«Для всех, кто работает в индустрии впечатлений, история узнаваемая. Любой бизнес, который продает эмоцию здесь и сейчас, регулярно сталкивается с тем, что в момент старта продаж серверы получают многократную нагрузку относительно обычных показателей. 81 тыс. мест и пол-Москвы, желающие туда попасть, при стартовом ценнике 900 руб. дают нагрузку, которую невозможно полностью просчитать заранее. 30 тыс. руб. за один матч — это, кстати, годовой абонемент в среднем фитнес-клубе Москвы, и сам факт такого спроса говорит о том, что спрос на эмоции и впечатления чувствует себя более чем уверенно», — рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

Сама приостановка продаж закону не противоречит, отметил специалист.

«Размещение билетов на сайте по статье 437 ГК РФ относится к публичной оферте, и оператор вправе временно приостановить ее по техническим причинам. Ограничение идет через статью 426 ГК РФ о публичном договоре, где цены и условия должны быть одинаковыми для всех покупателей. А вот привязка покупки к Fan ID полностью соответствует ФЗ № 329 в редакции ФЗ № 467 от 30 декабря 2021 года, по которому допуск на ряд спортивных соревнований возможен только при обязательной идентификации зрителей, и оператор продаж обязан этот фильтр встраивать еще на этапе оформления заказа», — пояснил эксперт.

По данным эксперта, при списании денег без выдачи билета работает связка статьи 487 ГК РФ и Закона о защите прав потребителей.