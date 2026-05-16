Россиянам посоветовали избегать банкоматов в аэропортах и ТЦ

При снятии наличных россиянам стоит внимательнее выбирать банкоматы, чтобы избежать лишних комиссий и риска мошенничества. Как рассказал агентству « Прайм » директор финансовой компании Павел Анисимов, наиболее безопасными считаются устройства собственного банка, расположенные в отделениях или охраняемых местах.

Эксперт отметил, что дополнительные расходы чаще всего возникают при использовании банкоматов сторонних банков, не входящих в партнерскую сеть. В этом случае комиссия может взиматься сразу двумя сторонами — владельцем устройства и банком, выпустившим карту. Перед снятием крупной суммы специалист рекомендует заранее проверять тарифы и условия в мобильном приложении банка.

Особую осторожность, по словам Анисимова, необходимо соблюдать в аэропортах, торговых центрах и популярных туристических местах. В таких локациях люди часто спешат и не обращают внимания на размер комиссии или предупреждения на экране банкомата.

Отдельную угрозу представляют уличные банкоматы, особенно установленные в плохо освещенных местах. Именно там мошенники чаще пытаются разместить скимминговые устройства для кражи данных банковских карт.

Перед использованием банкомата эксперт советует внимательно осмотреть устройство. Поводом отказаться от операции могут стать плохо закрепленный картридер, следы клея, необычные накладки или посторонние элементы. При малейших сомнениях безопаснее воспользоваться другим банкоматом.

