Адвокат Прилепина: писателя хотели убить выстрелом в голову в Москве

В материалах дела, оглашенных адвокатом писателя Захара Прилепина во Втором западном окружном военном суде, есть информация о предпочтительном способе убийства писателя, сообщило РИА Новости.

Согласно версии следствия, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина Александр Пермяков находился в Нижегородской области. Он должен был установить местонахождение дома писателя. С мужчиной связался организатор преступления, который дал новое указание — срочно приехать в Москву.

«Ликвидировать Прилепина необходимо по возможности в городе Москве путем выстрела в затылок», — говорится в материалах.

Обвиняемый приобрел билеты на поезд по украинскому паспорту. Сотрудник СБУ писал Пермякову, используя определенные шифры. Так, исполнитель получил сообщение о скорой доставке подарка. Это значило, что в ближайшее время Александру и его сообщнику предоставят оружие и взрывчатку. Обвиняемый также был проинформирован, в какие дни у писателя запланированы презентации книг. Осуществить план не удалось.

«Пристрелить Прилепина не получится, потому что передвигался с охраной», — следует из показаний обвиняемого.

Между покушением на Прилепина и гибелью военного корреспондента Владлена Татарского следствию удалось установить связь. Лицо, которое финансировало Пермякова, передавало деньги также устроившей теракт в Санкт-Петербурге Дарье Треповой. Вследствие взрыва погиб военкор Татарский.

Теракт на Прилепина совершили 6 мая. Его автомобиль подорвался, когда двигался по трассе в Нижегородской области. Писателя ранили, а его соратник Александр Шубин погиб.

Ранее сообщалось, что следствие выявило соучастника в деле о покушении на писателя Прилепина.