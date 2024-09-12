Следствие выявило соучастника в деле о покушении на Захара Прилепина

Следственные органы определили, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина есть соучастник, который сейчас находится в розыске, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность (Александра) Пермякова* к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину. Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 мая взорвался автомобиль, в котором находились Прилепин и его коллега — военный батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Шубин погиб на месте происшествия, а Прилепин получил серьезные травмы. Пермякова вскоре задержали и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что водитель, устроивший смертельное ДТП на остановке в Можайске, пойдет под суд.

*внесен в России в список террористов и экстремистов.